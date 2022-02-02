Удень 2 лютого на вулиці Володимирській у центрі Києва під час конфлікту між групами чоловіків сталася стрілянина. Поліція затримала 14 учасників інциденту та відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Як повідомили Суспільному у пресслужбі поліції Шевченківського району, в результаті конфлікту дістали травми двоє людей.

"Є понад 10 доставлених до Шевченківського райуправління поліції та двоє потерпілих", — розповіли у поліції.

Нині правоохоронці встановлюють особи затриманих.

"Їх опитують. Причина конфлікту біля приміщення на вулиці Володимирській встановлюється", — додали у пресслужбі.

При цьому у поліції поки що не змогли підтвердити раніше оприлюднену ЗМІ інформацію, що одним з учасників конфлікту є ветераном антитерористичної операції на сході України.

Згодом у поліції повідомили, що конфлікт стався між активістами та працівниками фінансової установи.

"2 лютого до поліції Києва надійшло повідомлення про конфлікт та стрільбу біля фінансової установи на вулиці Володимирській. На місце негайно прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група", — йдеться у повідомленні.

В результаті співробітники поліції затримали 14 людей. При цьому у поліції зазначили, що під час суперечки учасники конфлікту здійснили кілька попереджувальних пострілів зі зброї, однак внаслідок цього ніхто не постраждав. Попри це двоє людей дістали травми під час бійки, їх шпиталізували до лікарні.

Правоохоронці внесли дані про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

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