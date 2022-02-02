З 2 лютого військові Сумської 27-ї артбригади нестимуть службу у новій вартовій. Для цього переобладнали приміщення колишнього навчального корпусу. Деталі дізнавалася Діана Крахматова.

Цю будівлю для військових-вартових ремонтували близько двох років. Одночасно в ній перебуватимуть 8 військовослужбовців. Командир батальйону охорони Євген Рудаков першу варту в оновленій диспетчерській нестиме в перший день після ремонту. Чоловік пояснює: "Тут пульт – це зв'язок між постами, які охороняються, вони роблять доповіді про хід несення служби чергування."

Приміщення загальною площею близько 200 метрів - в ньому є кімната начальника варти, їдальня, санвузол, кімната для відпочинку. З 2019-го відремонтували дах, фасад, опалення, зробили внутрішній ремонт.

Микола Рєзнік - директор фірми-підрядника говорить: "Максимально швидко це робилося, як дозволяла технологія, бо сирі процеси потребують часу. До цього були тільки стіни з червоної цегли. Все це утеплили, довели до цивілізованих норм".

У будівлі, де військові вартували до ремонту, тепер обладнають пожежне депо.

Дмитро Горб - заступник командира 27-ї артбригади пояснює, чому треба було змінити приміщення для вартових: "Варта до сьогоднішнього дня перебувала на адміністративній території, що унеможливлювало безпечне проходження через вулицю Гамалія, на сьогодні на території частини зберігається зброя не тільки військовослужбовців частини, а ще й батальйону територіальної оборони".

Гроші на капітальний ремонт виділяли з міського бюджету частинами, розповів начальник сумського відділу взаємодії з правоохоронними органами - Станіслав Кононенко. Чоловік повідомив, що виділено було майже 2 млн гривень.

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