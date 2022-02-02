У Нью-Джерсі скасували День бабака, бо гризун Мел помер

У США в місті Мілтаун (Нью-Джерсі), скасували День бабака, коли гризун мав прогнозувати звершення зими. Мел помер перед святом, однак заміну бабака знайти так і не змогли, пише Montana Public Radio.

Кожного року 2 лютого у США бабак Мел передбачав погоду на наступні тижні та прихід весни. Якщо він бачив свою тінь, то це означає – попереду ще шість тижнів зими та пізня весна.

Цього разу бабак помер перед самим дійством, тому свято довелося скасувати уперше з 1887 року, коли він був у сплячці.

Як заявляють фахівці із Національного центру екологічної інформації прогнози пенсильванського бабака Філа справджувалися лише на половину. Послужний список Філа не є ідеальним, зазначає агентство: "У середньому за останні 10 років Філ робив все правильно в 40% випадків", – сказав метеорологи.

Шанувальники Філа не згодні – на його сайті пишуть, що "незвичний прогноз погоди" "точний у 100% випадків".

Цьогоріч Філ із Пенсильванії побачив свою тінь, тому прихильники переконані, що весну ще доведеться чекати 6 тижнів.

Що відомо

У 2020 році в американському місті Панксатоні зоозахисники вимагали відставки місцевого бабака Філа, який щороку традиційно передбачає погоду в лютому.

В Україні також святкують День бабака. Традиційно 2 лютого бабак Тимко з Харківщини дає свій прогноз. У 2021 році він спрогнозував настання ранньої весни.

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