У ДТП на Закарпатті загинула 82-річна жінка

82-річну жінку збив водій авто в Тячівському районі. Від отриманих травм вона померла. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, аварія сталася 1 лютого близько обіду у селі Дулово Тячівського району.

"25-річний водій автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" допустив наїзд на пенсіонерку, яка раптово почала переходити проїджу частину дороги. 82-річну жінку негайно госпіталізували до районної лікарні, однак вона померла в реанімації", — повідомила речниця Нацполіції в області.

За словами Ганни Дан, правоохоронці освідчили водія, за кермом він перебував тверезий. Слідчі помістили машину на арештмайданчик.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті людини, слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначили експертизи для встановлення причин та обставин аварії, — зазначила Ганна Дан.

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