На Закарпатті затримали лікарку Центру громадського здоров'я. Жінку підозрюють у шахрайстві з сертифікатами про вакцинацію. Вона могла заробляти щомісяця близько 500 тис. грн. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в області Ванда Мільо.

За її словами, підозру оголосили і її можливій спільниці — працівниці салону краси, яка пропонувала своїм клієнтам готові сертифікати, брала від них копії паспортів і передавала лікарці. Кожного місяця підробляли майже 100 медичних документів.

"Місцева лікарка, яка в соціальних мережах агітувала всіх за вакцинацію, в реальному житті заробляла на фальшуванні COVID-сертифікатів. На партнерських умовах вона залучила свою знайому, яка за 30% від доходу шукала клієнтів, що не бажали вакцинуватися. За 3,5 тис. грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я "Ehealth" неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала клієнтам паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення. Наразі обом оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу", — повідомила речниця СБУ в області.

Суспільне телефонувало головній епідеміологині області Вікторії Тимчик, однак вона не на дзвінки не відповіла.

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