Начальник Управління патрульної поліції у Закарпатській області Юрій Марценишин залишив посаду. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook. Колишній керівник закарпатських патрульних працюватиме на посаді першого заступника голови Укртрансбезпеки.

На новій посаді Юрія Марценишина представили 1 лютого на селекторній нараді відомства.

Розпорядження про призначення Марценишина на посаду в Укртрансбезпеці видав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У документі зазначили, що колишнього начальника закарпатських патрульних призначили на 5 років з тримісячним випробувальним терміном.

Фото документу зі сторінки Юрія Марценишина у Facebook

Обов'язки начальника Управління патрульної поліції Закарпаття тимчасово виконуватиме Валерій Найман, який працює заступником начальника УПП на Закарпатті, — повідомив Суспільному речник відомства в області Ернест Завадський.

Що відомо:

Юрій Марценишин працював на посаді начальника Управління патрульної поліції Закарпаття з моменту її створення в області — з 2015 року.

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