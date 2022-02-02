У 2021 році на Харківщині закрили 15 шкіл: скільки планують цьогоріч

У 2021 році на Харківщині закрили 15 шкіл, ще у 10 понизили освітній ступінь. Нині у регіоні близько 100 шкіл, у яких навчається менш ніж 100 учнів.

У 2022 році планують закрити 12 шкіл з малою чисельністю учнів, розповіла "Українському радіо Харків" заступниця обласного Департаменту науки й освіти Ольга Алфьорова. Також цього року у 25 закладах регіону планують понизити освітній ступінь, утворити шість філій та п'ять опорних закладів.

"І це [12 шкіл] менше, ніж минулого року. Кожного року кількість скорочується. Для виконання заходів регіональної Дорожньої карти щодо модернізації мережі постійно скорочується кількість. Наприклад, у 2021 році кількість малочисельних шкіл у порівнянні з попереднім зменшилася на 10 закладів", — сказала Алфьорова.

За інформацією департаменту, в області є п'ять початкових шкіл, в яких навчається менш ніж 20 учнів; 13 закладів, де навчається менш ніж 40 учнів; 98 закладів, де учнів — менш ніж 100.

"Вдосконалення мережі й оптимізація малочисельних шкіл саме це на меті й бачить — щоб такі школи реорганізовувати й забезпечувати підвіз дітей до опорних закладів або більш чисельних. Чому? Бо це приміщення все одно треба опалювати. Малочисельні школи не завжди надають якісні освітні послуги, проти чого ми намагаємося боротися", — пояснила керівниця профільного департаменту.

Минулого року для громад області придбали 21 автобус для підвозу школярів, ще 30 планують закупити цьогоріч, говорить Алфьорова.

У 2021 році на Харківщині працювали 16 338 вчителів.

"Кількість [учителів] не була скорочена, тому що завжди в умовах оптимізації умови для педагогічних працівників створюються в тій школі, куди внаслідок оптимізації переходять діти", — сказала Алфьорова.

За її словами, сума освітньої субвенції на 2022 рік складає майже шість мільярдів гривень.

Авторки: Вікторія Черникова-Берездецька, Юлія Давидова