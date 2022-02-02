На Харківщині у січні виявили чотири підробних водійських посвідчення

У Харківській області протягом січня виявили чотири випадки використання підробних посвідчень водія. Таку ж кількість посвідчень виявили у регіоні протягом усього минулого року.

У січні до сервісного центру МВС звернулася жінка, яка купила посвідчення за 7500 гривень та отримала його поштою, розказав начальник Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області Валерій Бондаренко.

За його словами, жінка не складала іспитів та не вчилася в автошколі, посвідчення замовила через інтернет та отримала за 12 днів. Звернувшись до сервісного центру, пояснила, що купила права, щоб провести розслідування.

"З’ясувалося, що посвідчення з номером, який вказала заявниця дійсно існує, але видане воно та проходить по офіційній базі на ім’я іншого громадянина", — сказав Бондаренко.

За його словами, матеріали, які надіслала жінка, передали до поліції. Це не перший випадок, коли до сервісних центрів МВС звертаються люди, які купили посвідчення, каже Валерій Бондаренко. Зазвичай люди звертаються через те, що документ не показується у застосунку "Дія", й просять його верифікувати. Також підробні посвідчення виявляють патрульні.

Бондаренко наголосив, що сервісні центри МВС модернізували онлайн-сервіс перевірки посвідчення водія, й тепер документ можна перевірити не лише за серією та номером, але й за ім'ям.

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