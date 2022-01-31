Вранці 21 січня у зоопарку Харкова у родині верблюдів Саші та Наташі народилося маля.

Новонароджений — самець, у Харківському зоопарку.

"Малюк народився здоровим. Трошки перепочивши, підвівся, і вже за кілька годин слідував за мамою. Низькі температури верблюденя сприймає абсолютно нормально, увесь час перебуває з мамою на свіжому повітрі", — йдеться у повідомленні.

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Зазвичай верблюди народжуються навесні — з березня до середини травня, розповів завідувач зоологічної частини Олег Грищенко.

"Це не час для народження верблюдів. Ми це пояснюємо тим, що під час реконструкції зоопарку ми з'єднували, переводили верблюдів з місця на місце, й, можливо, так цей "збій" і стався в розмноженні. Можливо, що це також пов'язано з фізіологією матері", — розказав Грищенко.

Для верблюда Саші новонароджений став п'ятим малюком, для Наташі — другим, розповіла Суспільному речниця зоопарку Жанна Сусло.

"До цього ще у Саші було чотири дитинчат. Вони роз'їхалися по різних українських зоопарках", — сказала Сусло.

Чи залишиться новонароджене верблюденя у Харкові, коли виросте, ще невідомо, говорить речниця.

zoo.kharkov.ua

Молочне вигодовування дитинча триватиме від 6 до 18 місяців. З двомісячного віку верблюденя зможе їсти траву, сіно, висівки, моркву, буряк.

Безплатним вхід до харківського зоопарку буде до 1 березня.

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