Тендер оголосили 1 лютого. Замовник - Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації.

Будувати планують третю чергу хірургічного корпусу обласної лікарні на вулиці Ковпака, 18 в Сумах. Початок аукціону відбудеться 11 квітня. Тендерні пропозиції очікують до 5 березня. Очікувана вартість будівництва - 1 684 576 688 грн.

Влітку 2021 року голова Сумської облдержадміністрації говорив про те, що по вулиці Ковпака планується створення сучасного медичного містечка з вертолітним майданчиком для оперативної доставки з усієї області пацієнтів з важкими станами.

Що відомо

В березні 2021 року в Сумській обласній лікарні відкрили відділення фізреабілітації. Там щодня може приймати до 200 пацієнтів. Там лікують хворих з неврологічними та ортопедичними патологіями як у стаціонарі, так і амбулаторно. Відповідні пакети на ці послуги лікарня підписала із Національною службою здоров’я.

В квітні 2021 року у Сумській обласній лікарні на Ковпака збудували кисневу станцію. Вона подає речовину до всіх без винятку відділень. Проєкт виконали за гроші благодійного фонду "Технологія".

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