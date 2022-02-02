Трьох іноземців поблизу кордону зі Словаччиною затримали на Закарпатті

Трьох громадян Непалу затримали за півтора кілометра від кордону зі Словаччиною. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

У повідомленні відомства зазначили, що іноземців виявили на околиці села Батфа, Ужгородського району.

"Ввечері 1 лютого прикордонний наряд помітив з перекидного містка трьох невідомих, які рухалися в бік кордону. Група реагування затримала іноземців за півтора кілометра від Словаччини. Чоловіки мали посвідки на тимчасове проживання в Україні. Вони виявилися громадянами Непалу", — йдеться у повідомленні.

Чоловіків затримали та доставили до пункту тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. За спробу незаконного перетину кордону чоловікам може загрожувати штраф розміром від 8500 грн до 13600 грн або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

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