У трьох районах Харкова тимчасово вимкнуть гарячу воду

В Індустріальному, Основ'янському та Холодногірському районах Харкова 2 лютого тимчасово вимкнуть гарячу воду у понад 60 будинках.

Послугу не надаватимуть через ремонтні роботи, у пресслужбі комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

В Основ'янському районі комунальники замінятимуть транзитний трубопровід на проспекті Гагаріна. Гарячу воду вимкнуть до 16:00 у будинках з номерами від 82 до 94.

В Індустріальному районі на вул. Бібіка, Свистуна та Миру гарячої води не буде до 16:00 — планується заміна засувок на центральному тепловому пункті.

В Холодногірському районі внаслідок заміни транзитного трубопроводу до 18:00 3 лютого гарячої води не буде у будинках на вул. Золочівській, Ініціативній, Огарівській, Старопрудній, Муратова, а також на пров. Золочівському.

2 лютого у Холодногірському районі усуватимуть дефект на вул. Іллінській. Гарячої води до 18:00 не буде у будинках на вул. Барикадній, Іллінській, Підлісній, Волонтерській, Полтавський Шлях та пров. Усенка.

Читайте також

"Теплий фронт": 2 лютого на Харківщині прогнозують сніг з дощем