"Теплий фронт": 2 лютого на Харківщині прогнозують сніг з дощем

Тепле повітря з південного заходу принесе на Харківщину потепління та невеликий сніг, місцями з дощем.

Погода 2 лютого буде вологою з дещо вищою за норму температурою, повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

"2 лютого, у середу, погодні умови на Харківщині будуть визначатися впливом теплого фронту з південного заходу. Невеликий сніг, мокрий сніг, вдень місцями з дощем. Місцями туман, налипання мокрого снігу", — сказано у повідомленні.

Температура повітря вночі опуститься до -7°, вдень від -2° до +3°.

Найхолоднішу погоду у Харкові цього дня зафіксували у 1954 році — 29,6° морозу, найтеплішу — у 2020 році (+9,7°).

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