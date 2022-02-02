П'ять країн підписали меморандум про створення Фонду "Партнерство за сильну Україну" на підтримку громад, які постраждали від збройної агресії Росії.

Фонд було створено у співпраці з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій та п‘яти держав: Велика Британія, Канада, Швейцарія, Швеція та США, передає кореспондентка Суспільного.

Перша частина програми триватиме до березня 2024 року, а її бюджет становити 1,3 мільярди гривень.

"Попередньо вже затверджено низку пілотних проєктів, направлених на підтримку найбільш вразливих громад, на посилення цивільно-військового співробітництва та поліпшення енергоефективності в Луганській та Донецькій областях. На сході та на півдні Фонд вдосконалить регіональні комунікаційні можливості для протидії дезінформації, а також сприятиме інклюзивному діалогу", — зазначили у пресцентрі міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Очікується, що за результатами реалізації програми, буде підвищено якість життя у прифронтових регіонах, укріплено інститут громадянського суспільства та засади національної ідентичності.

Що відомо

Міжнародні партнери упродовж трьох років виділять 35 мільйонів фунтів на розвиток громад на сході України, постраждалих від російської агресії, запобігання подальшій ескалації та плавної підготовки та безперешкодної соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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