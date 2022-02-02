На Харківщині таксі злетіло з мосту: троє чоловіків травмувалися

У Лозівському районі 1 лютого автівка таксі злетіла з мосту: водій та двоє пасажирів Volkswagen травмувалися, їх ушпиталили до районної лікарні.

Аварія сталася близько 23:46, за кермом легковика перебував 45-річний чоловік, повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

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Таксі їхало з Харкова до села Добровілля Лозівського району, серед пасажирів були троє чоловіків та жінка.

"Рухаючись вулицею Центральною в селі Нова Іванівка, водій не обрав безпечну швидкість руху, злетів з мосту та перекинувся", — сказано у повідомленні.

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45- та 62-річний пасажири отримали травми. Інформацію про аварію поліція зареєструвала.

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