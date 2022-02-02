Харківського нотаріуса підозрюють у зловживанні повноваженнями з тяжкими наслідками: за версією слідства, чоловік незаконно зареєстрував нерухомість у центрі міста площею близько 270 кв. м.

Експертиза показала, що збитки громади внаслідок дій нотаріуса склали 1,9 млн гривень, повідомляє Управління СБУ у Харківській області.

Приміщення, на які нотаріус зареєстрував право власності для іншої людини, нежитлові. За версією слідства, нотаріус не мав усіх необхідних документів, щоб зареєструвати нерухомість у Державному реєстрі речових прав.

"За матеріалами СБУ на незаконно відчужені приміщення накладено арешт та ініційовано процедуру їх повернення у власність громади міста", — йдеться у повідомленні.

Нотаріусу загрожує до восьми років ув'язнення.

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