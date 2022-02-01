Двох харків'янок підозрюють у нападі на патрульних

У Харкові двом жінкам, які застосували газовий балончик проти патрульних поліцейських, може загрожувати ув'язнення.

Як повідомили у поліції Харківщини 1 лютого, 26-річній та 51-річній харків'янкам оголосили підозру у насильстві працівникам правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу).

Конфлікт стався 15 січня на вулиці Танкопія. Патрульних викликали місцеві жителі через ґвалт уночі, розповіла Суспільному речниця поліції у Харківській області Ганна Третьякова. За даними поліції, порушниці тиші виглядали нетверезими, кидалися у бійку та розпилили в обличчя двох інспекторів газовий балончик. У патрульних діагностували опіки очей.

За порушення тиші у нічний час дільничні склали на жінок адмінматеріали, уточнила Ганна Третьякова. За статтею Кримінального кодексу їм може загрожувати до п'яти років тюрми. Суд має обрати підозрюваним запобіжний захід.

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