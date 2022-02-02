Американський телеканал відсторонив Вупі Голдберг через її слова про Голокост

Американський телеканал ABC News відсторонив на два тижні ведучу програми The View Вупі Голдберг після того, як вона публічно заявила, що Голокост "не пов’язаний з расою".

"Я негайно відсторонюю Вупі Голдберг на два тижні за її неправильні та образливі коментарі", - заявив президент ABC News Кім Годвін, передає CNN.

Інцидент стався під час випуску програми акторки, коли вона заявила, що Голокост не був пов'язаний з расою. Того ж дня Голберг вибачилася за свої слова у Twitter, а потім і особисто на початку нового випуску програми.

"Я сказала, що Голокост — це не про расу, а про нелюдяність людини до людини. Але це справді про расу, тому що Гітлер і нацисти вважали євреїв нижчою расою. Тепер слова мають значення, і мої не є винятком. Я шкодую про свої коментарі. Я також підтримую єврейський народ, як він знає, і ви всі знаєте, тому що я завжди це робила", — наголосила акторка.

Що відомо

В американському штаті Теннессі шкільна рада виключила з навчальної програми графічний роман Арта Шпігельмана "Маус. Сповідь уцілілого". Книга є розповіддю письменника про те, як його батьки — польські євреї пережили Голокост.

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