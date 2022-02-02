Сніг з дощем і хмари. Погода 2 лютого

2 лютого подекуди очікується сніг з дощем. Денна температура повітря підніметься до +0...+2°С, на півдні до +5°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Київській, Сумській та Чернігівській областях буде похмуро, денна температура повітря триматиметься на рівні -1...+2°С, нічна — до -5...-7°С, у Житомирі очікується сніг.

На Кіровоградщині, Черкащині та Вінниччині день також буде хмарним. Синоптики обіцяють до +1...+3°С. Вночі повітря у центральних регіонах похолоднішає до -4...-6°С. На Полтавщині прогнозують сніг з дощем.

Сніжна погода накриє і західні регіони. У Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях денна температура повітря становитиме -0...+2°С, нічна — 5...-7°С.

На сході країни вночі також очікується сніг з дощем за денної температури +2...+4°С, вночі похолоднішає до -1...-3°С.

У південних областях також сніг з дощем, середня денна температура встановиться на рівні до +3...+5°С, нічна — ...+2°С.

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