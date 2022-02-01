5 років відзначає херсонський танцювальний колектив "GLC2". Зараз у ньому 180 учасників від 3 до 16 років. З ними поспілкувалась кореспондентка Суспільного Олена Протопопова.

Роман Горбач та Наталія Лігай заснували танцювальний колектив у Херсоні 5 років тому. За цей час було багато труднощів та перемог, говорить Роман, режисер та хореограф міжнародних і Всеукраїнських танцювальних телепроєктів. Спочатку не збиралися переїжджати до Херсона, та згодом зрозуміли, що у місцевих дітей є потенціал.

"Ми планували створити колектив ще перебуваючи в Києві. А переїхали до Херсона, тому що так склалися зірки. Наші родичі переїхали сюди. І вони надихнули нас переїхати сюди. Ми довго збирались, приїжджали в гості, дивились. І коли зважили на танцювальну ситуацію, індустрію тут, в Херсоні, зрозуміли, що це буде актуально. Ми знайдемо тут себе, бо тут велике поле для творчості, саме дитячих танців", - каже засновник центру танцю Роман Горбач.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Наталія говорить, не одразу підтримала ідею чоловіка створити танцювальну школу в іншому місті, та сьогодні живе своїми вихованцями.

"Коли вже була розроблена ідея, то, звичайно, мене це все затягнуло. Я стала викладати. І зараз мій другий подих – це мої діти. Дуже багато, насправді, історій. Кожен виступ, коли діти виграють перші місця, коли вони підіймаються на п’єдестал, коли після великої і важкої праці вони отримують золото або срібло – і це теж результат - це мабуть найголовніші історії для мене і моїх учнів, бо ми наполегливо працюємо, щоб стати чемпіонами", - каже керівниця центру Наталія Лігай.

Сьогодні у колективі 180 дітей від трьох до 16 років. На тренуванні Суспільне поспілкувалося з учасниками молодшої групи.

"Мене звуть Аня, я ходжу на танці. Буває складно і не складно. У мене все виходить. Я вмію робити колесо, я вмію шпагат, мостик", - каже учасниця колективу.

"Я вмію тримати ногу вгорі, робити колесо, перевертатися вперед і назад", - говорить учасниця Злата.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Цього року "GLC" планують виступити на Чемпіонаті світу зі спортивного танцю, який відбудеться в Іспанії. Вони вже пройшли відбір. У цих змаганнях учасники школи братимуть участь втретє. Десятирічна Ксенія – серед тих, хто пройшов відбір. Брати участь у цьому чемпіонаті можна з семи років.

"Мені більше подобається займатися контемпом. Він передає внутрішній стан людини. І дуже пластичний", - каже дівчина.

6 лютого у свій день народження «GLC» виступить у палаці молоді та студентів.

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