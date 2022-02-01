Безкоштовні онлайн-уроки з восьми предметів проводять викладачі УжНУ для закарпатських абітурієнтів. Це з української мови, літератури, математики, історії України, фізики, хімії, географії та біології. Так готують їх до ЗНО, — повідомила нині директорка департаменту освіти ОДА Мар’яна Марусинець.

За її словами, стартували заняття 27 січня і триватимуть до березня.

Викладач УжНУ Іван Гайсак, який проводить онлайн-урок з фізики через відеозв'язок каже: до занять під’єднуються близько 50-ти закарпатських випускників шкіл. "У кожному з модулів буде окреме заняття, а сьогодні, я так би сказати, не вздовж, а впоперек просто пройдуся по важливих поняттях, які потрібно знати", — розповів Іван Гайсак.

Суспільне Закарпаття

Мама дев’ятикласника Ольга каже: хоче, аби в майбутньому її син також міг долучитися до безкоштовного "Освітнього каналу ЗНО". "Я чула і мій син теж, що є такий онлайн-проєкт і це дуже добре, що запустили, бо це унікальна річ, адже наші дітки мають можливість отримати дистанційно якісні знання, безкоштовно, а вчителі, викладачі мають можливість допомогти, проконсультувати, надати відповіді. І я як мама дуже радію з цього приводу".

Низькі показники закарпатців на ЗНО. Область на 23-му місці в Україні

Триває заняття протягом години. Під’єднатися одночасно можуть 150 випускників, — розповіла директорка обласного департаменту освіти Мар’яна Марусинець. За її словами, запровадили безкоштовні уроки через низькі показники ЗНО в закарпатців. Область — на 23 місці в Україні.

"Викладацький склад з великим ентузіазмом взявся за цю проблематику і, власне кажучи, в такий спосіб ми вирішили її. Викладачі у нас активно ініціюють ці уроки і з великим задоволенням працюють із нашими учнями. Розпочинаємо так само такий канал освітній для шкіл угорською, румунською мовами навчання, тобто для шкіл з нацспільнотами. Найбільше зосередили сьогодні увагу на Тячівщині і Солотвині, там буде так само наш освітній канал працювати", — каже Мар’яна Марусинець.

За словами директорки, це пілотний проєкт. У разі успішних показників його можуть продовжити. Залучені 8 викладачів двічі на день із вівторка до п’ятниці.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram