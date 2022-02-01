Майже на половину сформований батальйон №68 тероборони на Закарпатті. Ще на 20% — батальйон №200. Про це на брифінгу 1 лютого повідомив начальник Ужгородського райцентру комплектування та соцпідтримки Ігор Тищук. За його словами, загалом в області мають наповнити 7 таких батальйонів.

Це почали робити з 15 січня відповідно до закону про національний спротив. Ігор Тищук розповів: в кожній області України створені бригади територіальної оборони, а в кожному районі – окремі батальйони. У мирний час там має бути 10 тисяч військових, під час мобілізації чи воєнного стану — 130 тисяч.

"Це штатні військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом. Їхня чисельність встановлена в батальйоні 45 людей, в управлінні бригади — 90. Це ті військовослужбовці, які умовно входять до організаційного ядра підрозділів територіальної оборони. Їхнє завдання — організувати роботу територіальної оборони", — повідомив Ігор Тищук.

"Другим етапом буде наповнення цих батальйонів резервістами військової служби за контрактом. Третя категорія — це військовозобов’язані, яких територіальні центри комплектування приписують до цих батальйонів, і які при загрозі війни призиваються в ці підрозділи. Четверта категорія — добровільні формування, створюються в територіальних громадах і керуються командирами батальйонів і головами територіальних громад", — розповів начальник Ужгородського райцентру комплектування та соцпідтримки.

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