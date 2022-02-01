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Незаконні рубки лісу на майже 3,5 млн грн. На Закарпатті судитимуть працівників лісгоспів
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Незаконні рубки лісу на майже 3,5 млн грн. На Закарпатті судитимуть працівників лісгоспів

Олександр Курта
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Незаконні рубки лісу на майже 3,5 млн грн. На Закарпатті судитимуть працівників лісгоспів Фото: Закарпатська прокуратура

За незаконні рубки лісу на Закарпатті судитимуть працівників Свалявського та Хустського лісових господарств. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

За даними слідства, майстри лісу у 2020-2021 рр. допустили незаконні рубки дерев на загальну суму майже 3,5 млн грн. "Лісопорушники зрубали кілька сотень дерев й вивезли їх за межі території лісництв. При цьому працівники лісоохорони приховали факти незаконних порубок", — повідомила Катерина Хижняк.

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