Смертність дітей до року на Херсонщині зросла. Як рятують немовлят з патологіями

Смертність дітей до року на Херсонщині за минулий рік збільшилася на майже 30 відсотків. Які причини цього та як рятують новонароджених із патологіями, дізнавалося Суспільне.

Маленька Єва потрапила до лікарні, маючи 5 днів від народження, розповіла її мама Оксана Мельниченко.

"У нас під час вагітності був резус-конфлікт із дитиною. З пологового будинку нас перевели сюди, тому що була жовтянична анемічна форма, дуже сильно впав гемоглобін. Вчора нам робили переливання, капали кров. Сьогодні вже все добре", - каже мама дівчинки.

Єдине в області відділення патології новонароджених розраховане на 25 пацієнтів, розповіла завідувачка Ірина Савченко. Зараз тут 16 дітей.

"Патологія різна. З пологових будинків діти потрапляють ті, які перенесли важку травму в пологах, гіпоксію. Дуже багато дітей після кесаревого розтину, з уродженими пневмоніями. Також є дітки з жовтяницями новонароджених. До 30-35 відсотків усіх дітей – це переведені з реанімацій новонароджених. Є діти, котрі потрапляють до нас на реабілітацію – це діти з малою вагою, які не тримають температуру тіла, і для цього в нас є обладнання", - каже завідувачка відділення патології новонароджених Херсонської обласної дитячої лікарні.

За словами лікарки, серед такого обладнання – кювези, реанімаційні столики, лампи з підігрівом тощо. Новонароджена Емілія лежить під фототерапевтичною лампою, говорить її мама Олександра Василевська

"Ми потрапили до цієї лікарні з дуже високим рівнем білірубіна – було 600, зараз уже 190 на 120. І в нас набряк головного мозку через те, що дитинка була в стресі: коли я була вагітна, я хворіла на ковід, на запалення легень і бронхіт. Щиро вдячні лікарям, що вчасно побачили та надали допомогу", - говорить мама дівчинки.

Новонароджені пацієнти відділення, які потрапляють із дому, говорить Ірина Савченко, часто мають вірусні захворювання або страждають через недогляд батьків.

"Є категорія дітей, у яких мами хворіють на ковід-інфекцію і самі діти хворіють на ковід-інфекцію, але вони лежать окремо в спеціалізованому ковід-відділенні. На жаль, є випадки хворих новонароджених дітей", - говорить завідувачка відділення патології новонароджених.

На Херсонщині торік дітей до року померло більше, ніж позаторік, говорить директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк.

"2021 року 7 113 дітей проти 7 650 минулого року, тобто на 500 менше. В той же час дітей першого року життя в нас померло 99 проти 81. Близько 70% дітей, які померли на першому році життя, померли в неонатальному періоді – від нуля до 29 днів. Основною причиною смертності, на 80%, були втрати внаслідок враження новонародженого внутрішньоутробного та під час пологів. Також збільшилася кількість дітей, які померли від вродженої патології", каже лікарка.

Минулого року одна новонароджена дитина померла через ковід, говорить Інна Холодняк. Крім того, за словами лікарки, епідситуація негативно вплинула на економічний рівень життя людей і стан догляду за дітьми

"У нас збільшився такий показник – збільшення майже вполовину випадків смерті дітей вдома. Це - синдром раптової смерті, це - травми, отруєння від недогляду батьківського. Також слід звернути увагу на матеріально-технічну базу закладів і кадрове забезпечення. Близько 30% дітей першого року життя померли на базі центральних районних лікарень", - каже директорка лікарні.

За словами Інни Холодняк, відтепер особливу увагу приділятимуть поліпшенню якості нагляду за вагітними та дітьми першого року життя сімейними лікарями, дільничними педіатрами, гінекологами.

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