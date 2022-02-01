На Івано-Франківщині батьки відвідувачів молодіжного простору "Комора" у Дзвиняцькій територіальній громаді зібрали 31 підпис під зверненням до голови громади Ганни Вітюк. У ньому люди просять продовжити контракт з колишньою координаторкою з роботи з молоддю простору Наталією Мельник, у якої завершився термін договору на співпрацю.

Про це кореспондентці Суспільного розповіла жителька Дзвиняча Христина Гончарук.

Жінка каже, що молодіжний простір "Комора" у Дзвинячі відвідують двоє її дітей.

Фото: Суспільне Карпати Батьки відвідувачів молодіжного простору підготували звернення із проханням продовжити співпрацю з Наталією Мельник

"Наталія Мельник прекрасно розуміє дітей. Зараз, як на мене, дуже важко відірвати людей від гаджетів. Особливо, якщо це є 12-річний хлопчик, наприклад. Тоді його можна зацікавити максимум футбольним м’ячем. Але дитина з радістю ходила на ці заняття. Тут проводили різноманітні настільні ігри, були піжамні вечірки, перегляди футбольних матчів на великому екрані", — розповіла Христина Гончарук.

Фото: Суспільне Карпати Мама двох дітей, які відвідують молодіжний простір, Христина Гончарук

Вже рік молодіжний простір "Комора" у Дзвинячі відвідує Яна Волочій. Дівчина розповідає, що із координаторкою Наталією Мельник працювала над проєктами, в яких брала участь. За словами дівчини, відвідувачі молодіжного простору також написали звернення до голови територіальної громади з проханням поновити на посаді Наталію Мельник. Під ним зібрали 30 підписів.

"Ми з нею (ред. — Наталією Мельник) вигравали дуже багато ініціатив. Вона допомагала нам створювати різні проєкти, наприклад, "Усе буде добре", "Обличчя моєї України". У цих ініціативах ми себе показали на високому рівні. Ми познайомилися з іншими радами учнівських самоврядувань у нашій громаді", — сказала Яна Волочій.

Фото: Суспільне Карпати Відвідувачка молодіжного простору "Комора"

Колишня координаторка Наталія Мельник розповідає, що брала участь у написанні проєкту щодо створення молодіжного простору. Коли ж проєкт отримав фінансування, з нею уклали цивільно-правовий договір, за яким Наталія Мельник була координаторкою з роботи з молоддю простору.

"Проєкт називався "Облаштування молодіжного простору на базі сільської бібліотеки у Дзвиняцькій територіальній громаді". Це є проєкт співфінансування на суму 540 тис. грн. Гроші давали донори та місцеве самоврядування, — каже Наталія Мельник. — Насамперед були заходи з формальної та неформальної освіти. Ми проводили навчання з роздільного сортування, з інфомедійної грамотності, на екологічну тематику".

Фото: Суспільне Карпати Колишня координаторка з роботи з молоддю у просторі "Комора" Наталія Мельник

За словами Наталії Мельник, термін договору, за яким вона працювала, завершився 31 грудня.

"31 грудня я була у голови громади. Вона відповіла, що подумає. 4, 5, 6 січня мені нічого не повідомляли. Вже 11 січня я прийшла сама, щоб дізнатися. Тоді сказали, що зі мною договір не продовжили, сказали: "У вас він закінчився, ми з вами не продовжуємо роботу". На моє запитання: "Чому?", я не почула будь-якої відповіді", — сказала Наталія Мельник.

Голова Дзвиняцької територіальної громади Ганна Вітюк каже, що не продовжила договір із Наталією Мельник через те, що вона упродовж року не звітувала про роботу простору.

"Відповідно до цього договору й Цивільного кодексу України працівник повинен щомісячно надавати акт виконаних робіт. Відповідно до цього виплачуємо зарплату. У 2021 році пані Наталія жодного разу не надавала такий звіт. Лише 3 січня вона прийшла та принесла чотири акти виконаних робіт за чотири останні місяці. Я їй пояснила, що так робота не може продовжуватися, тому ми будемо укладати договір з іншою працівницею", — говорить Ганна Вітюк.

Фото: Суспільне Карпати Голова Дзвиняцької громади Ганна Вітюк

Наталія Мельник повідомила, що акти виконаних робіт щомісяця надсилала на електронну пошту Дзвиняцької територіальної громади. Жінка надала кореспондентці Суспільного знімки як підтвердження.

Нова координаторка з роботи з молоддю молодіжного простору "Комора" Ганна Суслик відмовилася коментувати цю ситуацію Суспільному, посилаючись на погане самопочуття.

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