Правозахисники закликали Раду ратифікувати Римський статут

Низка правозахисних організацій закликала Верховну раду ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, щоб захистити права постраждалих під час війни та окупації.

Як заявила під час пресконференції голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, ратифікація статуту Верховна рада вже ухвалила низку законопроєктів, спрямованих на захист українців в окупації, скасування дискримінаційних норм щодо мешканців окупованих територій, однак є низка інших питань, які потребують врегулювання.

"Насамперед це ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду та покращення санкційного законодавства стосовно осіб, причетних до грубих та масових порушень прав людини на окупованих територіях. Країні також необхідна ефективна система розшуку людей, зниклих безвісти внаслідок агресії РФ. Ще важливо запровадити адміністративну процедуру визнання фактів народження та смерті на окупованих територіях і компенсацію за зруйноване майно”, — заявила вона.

Україна підписала Римський статут у 2000 році, однак все ще не ратифікувала його. встановлює чотири основних міжнародних злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії, пізніше до списку також було додано екоцид.

Цей документ доповнює систему національної юрисдикції. На відміну від інших міжнародних судів, за статутом Міжнародний кримінальний суд може брати до розгляду справи не тільки за зверненням держави-учасниці, а й з власної ініціативи, до прикладу, якщо держава "не бажає або не здатна проводити розслідування чи порушити кримінальне переслідування належним чином".

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