Із лютого жителі Полтавщини за пакети товщиною стінки понад 50 мікрометрів платитимуть щонайменше 2 гривні. Мінімальну роздрібну ціну на пластикові пакети запровадили згідно із постановою Уряду від 20 грудня минулого року.

Полтавка Ольга Ягольник овочі та фрукти купує на ринку. Усе складає до спеціальних торбинок. Пластиковими пакетами, каже, не користується майже два роки.

Суспільне Полтава На ринку покупці часто приходять зі своїми пакетами

"Спочатку думала, як же ними користуватися, це ж так незручно, що мені в магазині скажуть? Зіткнулась з таким моментом, що саме на такі сітки не клеються стікери. Я розгубилась, але згадала, що моя подруга все складає в одну сумку: лимони, апельсини, банани і таке інше, а стікери клеїть собі на руку", - каже полтавка Ольга Ягольник.

"Я тільки за. Хай дорожчають і хай їх зовсім не буде. Тільки треба, щоб була якась альтернатива, щоб людина прийшла і взяла товар, який захоче. І взяти паперовий пакет, або якийсь інший", — каже полтавка Ольга Сук.

фото: Суспільне Полтава Мішечки з фруктами

"Я вважаю, що від пакетів потрібно позбуватися, але не таким радикальним шляхом. Потрібно, щось придумати, щоб зручно було всім і позбутися від зайвої хімії", - говорить полтавка Наталія Овсій.

Згідно із постановою, підвищення не стосується надтонких пакетів, що призначені для пакування свіжої риби, м’яса та сипучих продуктів. А з березня 2022 року тонкі, надтонкі та оксорозкладні пакети у торгівлі заборонять.

Суспільне Полтава Підвищення ціни не стосується надтонких пакетів

"Основна проблема в тому, що він (пластик –ред.) дуже довго розкладається. За різними даними, від 20 років і так далі, і потім, навіть коли починає розкладатися, це просто значить, що він перестає виглядати як пакет, а перетворюється на мікропластик і це вже може потрапити у воду, в їжу, в живі організми", — говорить технічний фахівець громадської організації "Еколтава" Максим Макуха.

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