З першого лютого здорожчали одноразові пластикові пакети. Мінімальна ціна за один, залежно від розміру, коливається від двох до трьох гривень. Такою є ініціатива уряду для покращення екологічної ситуації в Україні, пояснила Суспільному заступниця начальника обласного управління Держпродспоживслужби Оксана Немкович.

Раніше в книгарні покупці отримували пакети безплатно. Після введення урядових обмежень продавці просять за них 2,5 грн. Альтернативою тут є паперові екоторбинки вартістю десять гривень. Пакет на касі вже не пропонують, покупець може попросити його самостійно. Покупчиня Наталя Легка приїхала до Рівного з Дубровиці, під час купівлі книг просить пакет.

"Якщо проїзд в маршрутці вісім гривень на роботу і назад – 16 гривень. І дві гривні за пакет – то це зовсім мало. Я прийшла брати для своєї донечки книжки. Вона любить читати, сама любить погортати. І для мене це зовсім не проблема", – каже Наталія Легка.

Є три основних види пакетів – надтонкі, тонкі та звичайні. Нововведення стосуються останніх, пояснюють в Держпродспоживслужбі. Це пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів. Якщо у виробу немає ручок чи бокових складок, то він має коштувати дві гривні, якщо є якийсь з елементів – то 2,5 грн. Мінімальна ціна пакета з ручками та складками – три гривні.

"Такі пакети зараз використовують суб'єкти господарювання на касах для пакування продуктів від семи до десяти кілограмів. Це такі цупкі пакети. За безоплатне розповсюдження пластикових пакетів є відповідальність від 1700 до 3400 гривень", пояснює заступниця начальника обласного управління Держпродспоживслужби Оксана Немкович.

Фото: Суспільне Рівне Пакети, якими користуються на центральному ринку

Стосуються нововведення як торгових точок, так і закладів харчування та послуг. Закрійниця Галина Драганчук розповідає, що останнім часом у їхньому ательє намагаються мінімізувати використання пластикових пакетів. Адже тепер це має не лише екологічний, а й економічний вплив.

"В нас замовлення приносять в пакетах, ми з цими пакетами й видаємо. Я вважаю, що в нас немає чим замінити пакети. Якби було чим замінити – то було б що використовувати. Я вважаю, що як було до цього часу, не вважаю, що за них треба платити гроші якісь", – каже майстриня.

Валентина Гончарук торгує на центральному ринку пакетами. Каже, що попит на цупкіші з них цієї зими зменшився. Сьогодні ж узагалі не купили жодного. Вона сподівається, що це сезонне явище.

"Їх зимою менше беруть, бо немає такого попиту. Літом їздять десь закордон, на закупку чи в Одесу, чи в Хмельницький, то такі великі пакети "BMW" купують частіше. Вже місяців три як стали менше брати. Ціна змінилася на цілу гривню, бо зараз інфляція йде, вже вони були три гривні, оце чотири", – додає продавчиня.

Фото: Суспільне Рівне Точка з продажу пакетів на ринку

Замість пластикових пакетів екоактивістка Марія Сидорук радить використовувати багаторазові сумки. А фрукти мити після покупки в супермаркеті. І додає: на поліпшення екологічної ситуації вплине сортування сміття з подальшою його переробкою. Вона брала участь в обговореннях розвитку такого процесу в Рівному та проводила майстер-класи з розпису екоторбинок.

"Для того, щоб зробити пластиковий пакет, треба нафта. Нафта – це невідновний ресурс. Вона шкодить живим організмам, людям. Потрапляє у воду, розкладається на мікропластик, і потім люди його з продуктами, водою вживають, з тими самими тваринами. І загострюються певні хвороби. Я знаю про онкозахворювання та ендокринні захворювання, які пов'язані з тим, що стало багато пластику", – стверджує представниця ініціативи "Сад історій в Рівному" Марія Сидорук.

Як розповіла Оксана Немкович, контроль за дією закону покладений на Держпродспоживслужбу. Вона робить планові та позапланові перевірки. Поки що тонкі та надтонкі пакети можна використовувати. В березні набуде чинності новий етап обмежень, пояснює посадовиця. Він заборонить використання тонших пакетів, окрім як для перенесення сипучих продуктів.

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