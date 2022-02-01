Як почувається перший пацієнт Хмельниччини, якому пересадили печінку

120 жителів Хмельниччини щорічно потребують трансплантації органів. Про це розповів голова групи експертів з трансплантології обласного департаменту охорони здоров’я Олексій Підмурняк. За його словами, 70 відсоткам потрібна пересадка нирки, 20 - пересадка печінки. Таку операцію в Хмельницькому наприкінці минулого року зробили вперше, каже Олексій Підмурняк. Як себе почуває пацієнт, якому пересадили печінку, Суспільне розповість.

Артему Атласюку медсестра під наглядом лікаря здійснює перев’язку. За словами завідуючого відділенням загальної хірургії Хмельницької обласної лікарні Олександра Підмурняка, сьогодні Артему знімають шви. Наприкінці грудня чоловікові в цій лікарні пересадили печінку.

"Хворий місяць після операції трансплантації печінки, в задовільному стані, повністю відновлені всі функції організму", - каже Олексій Підмурняк.

Мама Артема, Наталія Атласюк, розповідає: її синові - 29 років. Вони проживають у селі на Хмельниччині. Півтора року тому синові стало зле, каже жінка: "Почав погано говорити, а потім взагалі перестав говорити. Ми зробили МРТ і виявилася хвороба Вільсона –Коновалова, спадкове захворювання".

Як каже Наталія Атласюк, лікарі пояснили, що ця хвороба вражає печінку, та порадили стати в чергу на пересадку, щомісячно робити аналізи та чекати. Жінка розповідає: "Ми стали на чергу в Києві, в клініці Шалімова. В мене син старший помер чотири роки тому, і він знає вже, чим це може закінчитися. І сказав, що стаємо на чергу".

Жінці сказали, що чекати черги можна день, а можна й роки. Через чотири місяці після цього їй зателефонували з лікарні та сказали, що знайшовся донор. Ним став 49-річний чоловік, розповідає голова групи експертів з трансплантології обласного департаменту охорони здоров’я Олексій Підмурняк: "Він загинув внаслідок крововиливу в головний мозок. Констатована була смерть мозку. Його родичі дали згоду на вилучення органів".

Операцію з пересадки печінки, каже Олексій Підмурняк, провели лікарі з Києва та Хмельницького. Операція проходила в Хмельницькій обласній лікарні. Тривала 12 годин. За словами Олексія Підмурняка, таку операцію на Хмельниччині зробили вперше: "Перше те, що було по системі ЄДІСТ (авт.- єдиної державної інформаційної системи трансплантації) підібрана пара донор-реципієнт. Якраз підходила печінка донора, який загинув у нас, і підходив реципієнт, який проживає також в нашій області. Наша лікарня оснащена достатньо для того, щоб виконати тут вказану операцію".

Мама Артема, Наталія Атласюк, розповідає: наступного дня після операції сина перевезли до київської лікарні. Там вони були місяць. Зараз Артем Атласюк почуває себе добре, каже його мама. Чоловік має захоплення, та після операції ще ним не займався.

" Артем захоплюється мотоциклами. Любить їх ремонтувати. Звертаються до нього товариші – він ремонтує. Свій пробував заводити, та ще не може", - каже Наталія Атласюк.

120 жителів Хмельниччини щорічно потребують пересадки органів, розповідає Олексій Підмурняк. За його словами, такі операції - безкоштовні: "За рахунок держави виконуються всі необхідні втручання і подальше лікування. Це державна програма. Хмельницька обласна лікарня включена в перелік закладів, які забезпечуються державою на етапі виконання трансплантації органів".

Як розповів Олексій Підмурняк, у Хмельницькому лікарі вже робили пересадку серця, печінки, та можуть також робити пересадку нирок.

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