У стерилізаційному центрі в Чернівцях живуть собаки, над якими знущались або викинули колишні господарі. Частина з них проведе тут усе життя, якщо їх не прихистять. Історії безпритульних тварин Суспільному розповіла операторка Центру стерилізації тварин Валерія Бреник.

Чарлі

Порода – далматинець. Чарлі потрапив у центр минулої зими. Тоді його господарка зателефонувала й сказала, що застрілить цього собаку. "Тварину купили дитині, яка погралась півтора року, а далі Чарлі став їй нецікавим", — каже Валерія.

Чарлі. Фото: Суспільне Буковина

Чарлі був закритим у вольєрі. Коли його відкривали, то били, бо він хотів стрибнути на господаря, аби той його погладив. За словами Валерії, він приїхав у центр у поганому емоційному стані. Собака кидався, кусався й не довіряв людям.

Нині він соціалізований, не чіпає інших собак та добре ставиться до усіх людей.

Чарлі. Фото: Суспільне Буковина

Мілка

Вона потрапила з вулиці. У неї був забитий шлунок, тому її прооперували. Під час операції вилучили п’ять кілограмів землі. Мілка добра та контактна, каже Бреник.

Мілка. Фото: Суспільне Буковина

За словами Валерії, Мілка навряд підійде для охорони, але стане чудовим компаньйоном для життя. Вона розумна, знає, коли потрібно заходити у вольєр і коли можна гуляти. Єдине ― треба слідкувати, що вона їсть.

Мілка. фото: Суспільне Буковина

Лола

Вона у центрі наймолодша ― їй п’ять місяців.

Її до центру привезло подружжя. "Коли почули, що цуценят у центрі не беруть, ніби все зрозуміли. Але ввечері охоронець зателефонував та сказав, що біля центру бігає це цуценя", — каже Валерія.

Лола. Фото: Суспільне Буковина

Лола дуже контактна й активна, любить гратися. Вона для енергійних людей.

Клик

Він хороший охоронець, говорить Валерія. Йому приблизно п’ять років. "Клика забрали з вулиці, де він тримав в страху всіх", — каже Бреник. Зараз він доглянутий, його кастрували та соціалізували.

Клик. Фото: Суспільне Буковина

Серьожа

У нього дев’ять куль у хребті. Він жив на вулиці Узбецькій, там його викинули ще цуценям. Коли підріс, охороняв ділянку людей, які там проживали. Але одному сусіду це не подобалось. "Він часто обстрілював, але останній раз влучив в собаку. Його не можна оперувати, бо кулі застрягли в тих місцях, де їх чіпати не можна", — каже Валерія.

Серьожа. Фото: Суспільне Буковина

Собаці приблизно вісім років. Він добрий, насторожений. Добре ладить з іншими собаками.

"Ми його не можемо випустити, він не переносить холоду. У нього одразу починається защемлення нервів у хребті, від цього йому боляче", — говорить Бреник.

Джессі

Це метис вівчарки, яку викинули на Гравітоні. Джессі була знесилена, погано їла. Це велика, добра, розумна та вихована собака.

Джессі. Фото: Суспільне Буковина

Джессі приблизно два роки. Вона стерилізована.

Цезар

Цей хаскі потрапив до центру рік тому. "Він прийшов до нас зі сторони поля, його привели люди. Він шкутильгав на передню лапу. На рентгені виявили кулю, її вилучили. Цезар місяць ходив зі шпицею", — розповідає Валерія.

Цезар. фото: Суспільне Буковина

Зараз Цезар здоровий. Він стриманий, знає команди, слухняний, кастрований. Йому приблизно три роки.

Цезар. фото: Суспільне Буковина

"Це унікальна хаскі, бо ніколи не виє", — каже Валерія.

Флойд

Його забрали з Театральної площі. Флойду приблизно два з половиною роки. Він великий, але лагідний пес, каже Бреник.

Флойд. Фото: Суспільне Буковина

"Люди його бояться, бо він великий. Але він дуже добрий. Таке враження, що він любить все довкола", — розповідає Валерія.

Флойд. Фото: Суспільне Буковина

"Таких собак намагаємось не випускати. У центрі їх утримуємо, поки не прилаштуємо", — каже Валерія. Флойд кастрований.

Які собаки потрапляють у центр?

Це тварини з переломами, травмами, пошкодженням шкіри. Часто потрапляють покусані собаки. Бувають колишні домашні тварини. Саме їх зграї собак, які мешкають на вулицях, відганяють і кусають.

Собаки у Центрі стерилізації. Фото: Суспільне Буковина

Як довго собак утримують в центрі стерилізації?

Кожну ситуацію розглядають індивідуально. Тваринам допомагають та залишають їх в центрі. Деякі собаки перебувають в центрі з його відкриття.

Здорових собак повертають на вулицю після стерилізації.

Собаки у Центрі стерилізації. Фото: Суспільне Буковина

Як соціалізують собак?

Соціалізацією займаються працівники центру, бо кінолога у штаті немає. "Спочатку привчаємо людей до себе, деяким — повертаємо віру в людину", — каже Валерія. Потім обов’язково привчають собак ходити з повідцем, бо це важливо в процесі прилаштування в сім’ю.

Собаки у Центрі стерилізації. Фото: Суспільне Буковина

Чи можна прийти та побути з собаками, але не забирати в сім’ю?

Так. У центрі діє проєкт з соціалізації та вигулу собак. Можуть приходити люди різного віку. Дітям до 18 років потрібно бути у супроводі батьків.

Перші два візити повинні бути в робочий час, коли є адміністрація. Взимку це з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:30. Влітку – до 18:00.

Собаки у Центрі стерилізації. Фото: Суспільне Буковина

Якщо брати собаку з притулку, то які щеплення у неї будуть?

Вакцина від сказу та стерилізація. Зараз ми вводимо зміни, щоб особливо породистих собак, яким потім зрізають кліпси, чіпували.

Собаки з притулку агресивні?

Ні. Деякі собаки недовірливі, бо їх ображали в місті. Але у центрі їх соціалізували.

Собаки у Центрі стерилізації. Фото: Суспільне Буковина

Перший тиждень, коли собака потрапляє до нас, ми її не чіпаємо, щоб вона заспокоїлась, зрозуміла, що тут нічого поганого не робитимуть. І вже потім починаємо соціалізувати.

Яких собак найчастіше забирають?

Які вміють охороняти людину або ділянку, де вони проживають. Також часто забирають собак дрібних порід.

Собаки у Центрі стерилізації. Фото: Суспільне Буковина

Чи є собаки з травмами?

Таких багато. Нещодавно ми звернулися до поліції, бо собаці почепили в лапу карабін. Її тримали на ланцюгу, прикріпленому до лапи.

Собака з травмою. Фото: Суспільне Буковина

До центру стерилізації також потрапляють собаки після отруєння, яких вдається врятувати.

"Якщо люди бачать перші ознаки конвульсії, тоді потрібно колоти препарати або терміново повідомити нам, щоб ми забрали собаку сюди. І тут ветеринари надають допомогу", ― говорить Валерія.

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