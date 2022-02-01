61% українців виступають за створення військово-політичного союзу між Україною, Польщею та Великою Британією.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

При цьому негативно до ініціативи ставиться 21% опитаних, а 12% — байдуже.

Найбільше ідею підтримують мешканці західних і центральних регіонів та Києва (рівень підтримки від 65% до 76%). На півдні рівень підтримки становить 51%, а на сході — 40%.

"Серед прихильників політичних партій відвертими противниками такої ініціативи є симпатики партій "Опозиційна платформа – За життя" (не підтримують – 62%), партії Шарія (не підтримують – 67%) та партії Мураєва (не підтримують – 68%). Серед виборців інших партій кількість тих, хто підтримує таку ініціативу, значно переважає кількість її противників. Найбільшою підтримкою ідея створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії користується серед виборців партій "Європейська солідарність", "Свобода" та "Сила і честь" (рівень підтримки понад 80%)", — зазначили соціологи.

Довідка

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0. Терміни проведення: 21-23 січня 2022 року

Що відомо

Новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією покликаний зміцнити стосунки України з країнами Заходу до того, як вона стане частиною НАТО та ЄС. При цьому ініціатором такої співпраці виступила саме українська сторона.

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