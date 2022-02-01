На Луганщині невідомі вирізали понад 360 метрів труб водогону

У Луганській області невідомі вирізали понад 360 метрів труб водогону. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі прокуратури Луганської області.

"У січні група невідомих викопала водопровідні труби вздовж річки Сіверський Донець. Демонтовані розрізані труби водії автокранів перевозили ближче до автодороги, де їх перевантажували у вантажні автомобілі", — повідомили у пресслужбі.

У відомстві додали, що було вирізано понад 360 метрів водопровідних труб. Правоохоронці вилучили два вантажних автомобілі завантажених трубами, автокран та легкове авто.

Що відомо

На все вилучене майно накладено арешт Кремінським районним судом Луганської області

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