На Луганщині невідомі вирізали понад 360 метрів труб водогону

У Луганській області невідомі вирізали понад 360 метрів труб водогону. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі прокуратури Луганської області.
"У січні група невідомих викопала водопровідні труби вздовж річки Сіверський Донець. Демонтовані розрізані труби водії автокранів перевозили ближче до автодороги, де їх перевантажували у вантажні автомобілі", — повідомили у пресслужбі.
У відомстві додали, що було вирізано понад 360 метрів водопровідних труб. Правоохоронці вилучили два вантажних автомобілі завантажених трубами, автокран та легкове авто.
Що відомо
- На все вилучене майно накладено арешт Кремінським районним судом Луганської області
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