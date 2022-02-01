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На Луганщині невідомі вирізали понад 360 метрів труб водогону
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На Луганщині невідомі вирізали понад 360 метрів труб водогону

Антон Степура
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На Луганщині невідомі вирізали понад 360 метрів труб водогону Ілюстративне фото: https://pixabay.com/

У Луганській області невідомі вирізали понад 360 метрів труб водогону. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі прокуратури Луганської області.

"У січні група невідомих викопала водопровідні труби вздовж річки Сіверський Донець. Демонтовані розрізані труби водії автокранів перевозили ближче до автодороги, де їх перевантажували у вантажні автомобілі", — повідомили у пресслужбі.

У відомстві додали, що було вирізано понад 360 метрів водопровідних труб. Правоохоронці вилучили два вантажних автомобілі завантажених трубами, автокран та легкове авто.

Що відомо

  • На все вилучене майно накладено арешт Кремінським районним судом Луганської області
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