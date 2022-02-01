Через заборону феєрверків на місячний Новий рік в Пекіні покращилося повітря

Заборона на феєрверки, введена в Пекіні напередодні зимових Олімпійських ігор, призвела до того, що в столиці КНР зафіксували найчистіше повітря у місячний Новий рік за останні 9 років.

Про це повідомляє Reuters.

Китай почав відстежувати забрудники повітря PM2.5 9 років тому. Середні показники мікрочасточок PM2.5 в повітрі 31 січня були 5 мікрограмів на кубічний метр. У 2021 році у переддень місячного нового року середні показники становили 289 мікрограмів на кубічний метр.

Зазвичай китайці святкували місячний Новий рік феєрверками через повір’я, що в такий спосіб вони відганяють погану вдачу. Проте, цього року уряд ввів повну заборону на феєрверки в Пекіні.

Інші міста в Китаї також ввели обмеження на продаж та використання феєрверків.

Офіційно уряд не повідомляв про наявність зв’язку між забороною на феєрверки та проведенням Олімпіади. Проте, екологи попереджали, що через погодні умови буде надзвичайно складно тримати повітря чистим під час Олімпійських ігор.

Уряд, при цьому, пообіцяв провести "зелені" Олімпійські ігри та закрив підприємства, що забруднювали повітря.

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