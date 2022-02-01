Начальника ізолятора тимчасового тримання та п’ятьох його підлеглих підозрюють у заволодінні понад 2 млн грн. За даними слідства, поліцейські не ходили на роботу і не виконували обов'язків, але отримували гроші та ділилися з керівництвом.

За словами речника прокурора Харківщини Дмитра Чубенка, до схеми, яка діяла з 2019 року, начальник ізолятора залучив п'ятьох підлеглих: "Поліцейські одного з відділів ізолятора систематично не приходили на роботу, займаючись особистими справами, у тому числі оплачуваною діяльністю". Чергові платежі начальнику від підлеглих зафіксували наприкінці січня.

"Декілька поліцейських переказали на банківський рахунок дружини начальника ізолятора половину зарплати", — повідомили Теруправлінні Державного бюро розслідувань.

28 січня начальник ізолятора отримав від одного з поліцейських 5 тисяч гривень — обох затримали на місці.

Затриманих та ще чотирьох поліцейських підозрюють у "заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах". За ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України їм загрожує до восьми років ув'язнення.

30 січня начальника ізолятора та одного поліцейського взяли під варту. Суд має обрати запобіжні заходи й іншим поліцейським.

У відділі організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання на вулиці Івана Камишева, 35 Суспільному ситуацію коментувати відмовилися.

За словами речниці управління поліції Харківщини Олени Баранник, поліція проводить службове розслідування, керівника ізолятора відсторонили. Чи залишаться підозрювані на службі в органах внутрішніх справ, вирішать за результатами розслідування.

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