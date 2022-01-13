Детективи Державного бюро розслідувань повідомили про підозру оперуповноваженому та судмедексперту у справі про катування людини. У вересні про підозру у цій справі оголосили в.о. начальника відділу.

Поліцейські змушували 61-річного чоловіка зізнатися у вбивстві, а судмедексперт видав неправдивий висновок, що чоловік не отримав травм, повідомили у ДБР 13 січня.

У 2019 році у селі на Харківщині сталося вбивство. Доказів, що до нього причетний 61-річний товариш померлого, правоохоронці не мали, з'ясували в ДБР.

"В. о. начальника відділу поліції та його підлеглий оперуповноважений зайшли до будинку 61-річного чоловіка, який на той момент спав, почали його бити та душити дерев’яною палицею, та вимагати зізнатися у вбивстві. Потім потерпілого в кайданках відвезли до відділку поліції, де катування продовжилося. Протягом години потерпілого били по голові пластиковою пляшкою з водою, здавлювали та відтягували йому геніталії", — повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Чоловік зізнався у вбивстві після катувань, стверджують в ДБР.

"Поліцейські для прикриття свого злочину залучили судмедексперта, який у судово-медичній експертизі не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених працівниками поліції", — сказано у повідомленні.

Судмедексперту загрожує до п'яти років ув'язнення: йому оголосили про підозру у завідомо неправдивому висновку, поєднаному з обвинуваченням у тяжкому злочині. Поліцейському загрожує до 10 років ув'язнення, його підозрюють у катуванні.

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