Загибель бійців із Полтавщини: ексначальника інженерної служби судитимуть

ДБР завершило досудове розслідування щодо загибелі минулого року трьох військовослужбовців на Донеччині. Двоє із них – жителі Полтавщини. Через це колишнього начальника інженерної служби військової частини судитимуть. Про це 1 лютого Суспільному розповіла речниця теруправління ДБР Краматорська Ольга Чеканова.

Обвинувальний акт щодо колишнього керівника інженерної служби військової частини направили до суду. За інформацією слідчих теруправління Держбюро розслідувань Краматорська, керівник інженерної служби військової частини знав, що на дорозі поблизу Новолуганського, якою 14 лютого 2021-го року пересувалися і підірвалися, зокрема, бійці з Полтавщини, є вибухонебезпечні предмети. Проте він не позначив розташування боєприпасів попереджувальними знаками, не огородив цю місцевість та не розмінував її.

Фото: Суспільне Полтава Фото з місця події

Унаслідок цього, троє військових, серед яких були Олександр Войтенко та В'ячеслав Олексієнко із Кременчука, підірвалися на мінах.

Керівника інженерної служби звільнили та повідомили про підозру щодо недбалого ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція – до 7 років позбавлення волі.

Що відомо: