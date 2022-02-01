Загибель бійців із Полтавщини: ексначальника інженерної служби судитимуть

ДБР завершило досудове розслідування щодо загибелі минулого року трьох військовослужбовців на Донеччині. Двоє із них – жителі Полтавщини. Через це колишнього начальника інженерної служби військової частини судитимуть. Про це 1 лютого Суспільному розповіла речниця теруправління ДБР Краматорська Ольга Чеканова.
Обвинувальний акт щодо колишнього керівника інженерної служби військової частини направили до суду. За інформацією слідчих теруправління Держбюро розслідувань Краматорська, керівник інженерної служби військової частини знав, що на дорозі поблизу Новолуганського, якою 14 лютого 2021-го року пересувалися і підірвалися, зокрема, бійці з Полтавщини, є вибухонебезпечні предмети. Проте він не позначив розташування боєприпасів попереджувальними знаками, не огородив цю місцевість та не розмінував її.
Унаслідок цього, троє військових, серед яких були Олександр Войтенко та В'ячеслав Олексієнко із Кременчука, підірвалися на мінах.
Керівника інженерної служби звільнили та повідомили про підозру щодо недбалого ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція – до 7 років позбавлення волі.
Що відомо:
- Двоє військових з Полтавщини та харків'янин підірвалися 14 лютого 2021-го. Сталося це неподалік Новолуганського, що на Донеччині, під час переміщення на позиції. Двоє з них – жителі Кременчука, які служили у підрозділі десантно-штурмових військ. Капітану Олександрові Войтенку було 46 років, а солдату В'ячеславу Олексієнку – 33. У них залишилися дружини та сини. Третій загиблий – харків'янин Дмитро Мироненко.
- Поховали військових 18 лютого на Алеї Слави міського цвинтаря Кременчука.
- Вибухнули п’ять мін, які були встановлені у шаховому порядку. Військові йшли вздовж дороги та підірвалися близько 9:30 ранку. На місце прибули медики, однак жодного із трьох чоловіків врятувати не змогли.
- В Офісі президента назвали три ймовірні причини підриву військових. Це порушення правил поводження із боєприпасами, теракт окупантів із дистанційним підривом міни, а також недбале ставлення до служби та неналежна організація переміщення військових під час бойових завдань.