Кухар з Рівненщини вдруге став учасником експедиції в Антарктиду

Житель Мізоча на Рівненщині стане учасником чергової української антарктичної експедиції. Склад зимувального сезону, який в березні вирушить на станцію "Академік Вернадський", оприлюднили 31 січня на урядовому порталі.

Олег Курус з смт Мізоч є учасником 27 Української антарктичної експедиції (УАЕ). Для 41-річного чоловіка це буде друга зимівля на станції "Академік Вернадський". Він працюватиме у команді життєзабезпечення, буде кухарем. Загалом, на цю посаду було 26 претендентів.

Як зазначено на урядовому порталі, у складі цьогорічної експедиції, на відміну від попередніх, не 12, а 14 учасників: дев'ятеро вчених, по три на кожен напрям: геофізика, метеорологія, біологія, лікар, кухар, дизеліст, механік і системний адміністратор.

Фото: сайт МОН

Учасників 27 УАЕ відбирали влітку 2021 року через відкритий конкурс. Подалися 137 охочих, з яких визначили 24 кандидати для основного та запасного складів експедиції. Усі разом вони пройшли злагодження та навчання в грудні минулого року.

"Серед завдань 27 УАЕ – участь у великому міжнародному проєкті “Рік полярних передбачень” Інше завдання експедиції – розширення програми спостережень озонового шару, оскільки останній рік виявився аномальним і “озонова дірка” вела себе непередбачувано", – інформує сайт Національного антарктичного наукового центру.

На станцію "Академік Вернадський" учасники 27 УАЕ вирушать в березні і працюватимуть там рік.

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Що відомо

Імена попередніх чотирьох, які в різні роки брали участь в експедиціях, є на пам'ятному знаку дослідникам Антарктиди у парку Шевченка – це Роман Братчик, Олександр Міхо, Павло Тарасович та Ігор Клубук.

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