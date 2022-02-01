Хто зрадив Анну Франк: видавництво вибачилось за публікацію книги

Нідерландське видавництво вибачилося за публікацію книги, в якій згадується людина, яка, можливо, зрадила Анну Франк, через що вона та її родина опинились у руках нацистів.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначає видання, у книзі йдеться про розслідування, проведене колишнім агентом ФБР Вінсом Панкоком. Він разом зі своєю командою встановив, хто міг видати нацистам місце, де ховалася родина Анни Франк в Амстердамі — авторки відомого щоденника про життя євреїв в часи німецької окупації.

Однак чимало людей піддавали книгу критиці одразу з моменту її публікації. Зокрема, фонд Анни Франк у бесіді зі швейцарською пресою заявив, що розслідування повне помилок".

Після критики видавництво написало у внутрішньому електронному листі канадській авторці Розмарі Салліван, що воно мало зайняти більш "критичну позицію" щодо книги.

"Ми чекаємо на відповіді від дослідників на питання, що виникли, і відкладаємо рішення про друк ще одного тиражу", — йдеться у повідомленні.

Також видавництво перепросило у всіх, кого могла образити книга.

За словами нідерландського громадського мовника NOS, один із розслідувачів, Пітер ван Твіск, сказав, що був спантеличений листом і не знав, як видавець сприймає книгу. Він додав, що слідча група ніколи не стверджувала, що розкрила всю правду. Твіск підрахував, що їхня теорія має "відсоток ймовірності не менше 85%", і вони сподівалися, що їхнє дослідження допоможе заповнити прогалини в наявних дослідженнях.

Про що йдеться у книзі

Анна Франк та її родина втекли до Нідерландів у 1933 році після приходу до влади нацистів у Німеччині. Після окупації країни вони почали переховуватись у таємному прихистку в Амстердамі, де провели 25 місяців. Протягом цього часу Анна вела щоденник.

Однак у серпні 1944 року нацисти викрили та затримали родину Франк за таємним доносом, відправивши їх до концтабору. Зрештою Анна померла від тифу у таборі Берген-Бельзен наприкінці війни.

У книзі йдеться про дослідження, проведене істориками та іншими експертами, які протягом шести років розслідувала справу з використанням комп’ютерних алгоритмів для пошуку зв’язків між багатьма різними людьми.

У результаті роботи вони вийшли ім'я єврейського бізнесмена Арнольда ван ден Берга, який також проживав в Амстердамі та був членом Єврейської ради — органу, який нацисти утворили, щоби просувати свою політику щодо євреїв. Як відзначають історики, члени ради в обмін на виконання наказів нацистів могли уникнути концтаборів.

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