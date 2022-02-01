Сонячно та сухо. Якою буде погода у перший день лютого

У вівторок, 1 лютого, на більшості території Україні очікується суха та сонячна погода. Лише на заході та півдні місцями передбачаються незначні опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, на півночі мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря сягне від нуля до -2 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

У центральних областях переважно сонячно, без опадів. Удень повітря прогріється до 0...+3 градусів, на Полтавщині буде дещо холодніше. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

На сході без опадів, температура повітря коливатиметься в межах -1...+2 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

На заході подекуди буде хмарно та сніжитиме — на таку погоду слід чекати на Закарпатті, Львівщині та в Івано-Франківській області. На Волині, а також у Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях — без опадів. Денна температура повітря сягне -1...+2 градусів. Вітер західний, 7-12 метрів на секунду.

На півдні мінлива хмарність, без опадів, лише Одещині можливий незначний дощ. Удень буде тепліше, ніж у решті регіонів — до +4...+6 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

У Криму незначна хмарність, сухо. Температура повітря становитиме 6-8 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Що відомо

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше за кліматичну норму. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу