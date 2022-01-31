31 січня на черговому засіданні суду у справі про хабарництво ексочільника обласного департаменту охорони здоров'я Миколи Суслика допитали головних лікарів ще двох лікарень. Про це із зали засідань Корольовського районного суду повідомила кореспондентка Суспільного Антоніна Тугас.

За її словами, цього разу допитували директора обласної дитячої клінічної лікарні Юрія Довгополого та головного лікаря Лобарської районної лікарні Ярослава Рудніцького.

Фото: Суспільне Житомир На суді допитали головного лікаря обласної дитячої лікарні Юрія Довгополого

Фото: Суспільне Житомир Також допитали головного лікаря Любарської районної лікарні Ярослава Рудницького

Прокурор Володимир Павлик передав суду протоколи досудових розслідувань, в яких, за версією слідства, підтверджується причетність Миколи Суслика до справи про отримання хабара.

Після цього суддя Людмила Шимон оголосила перерву. Наступне судове засідання має відбутися третього березня о 14.30.

Що відомо

21 січня працівники СБУ затримали на хабарі директора обласного департаменту охорони здоров'я Миколу Суслика. 22 січня речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк розповіла, що оперативники затримали Миколу Суслика за те, що він брав "відкати" з грошей на протидію COVID-19. Чиновника затримали під час отримання ним другої частини "відкату".

25 січня в СБУ повідомили, що Миколу Суслика взяли під варту і збираються відсторонити від займаної посади. На брифінгу голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко сказав, що в області ініціюють перевірки цільового використання коштів субвенції, призначеної для боротьби з коронавірусом.

25 січня прессекретарка прокуратури міста Києва Надія Максимець в коментарі Суспільному розповіла, що Микола Суслик вийшов під заставу у 125 тисяч гривень. 5 березня Миколу Суслика звільнили із посади директора департаменту охорони здоров'я.

8 липня у Корольовському районному суді Житомира провели перше засідання у справі Миколи Суслика – чиновник свою вину не визнав. 1 вересня на черговому засіданні суду Миколу Суслика допитували по справі. Чиновник заявив , що керівник Коростенської лікарні намагався йому помститися. 27 вересня на допит викликали вісьмох керівників лікарень.

, що керівник Коростенської лікарні намагався йому помститися. 27 вересня на допит викликали вісьмох керівників лікарень. 18 листопада розгляд справи перенесли, бо адвокат і прокурор не з'явилися на засідання, а 8 грудня на суді допитали головного свідка – колишнього гендиректора Коростенської міської лікарні Миколу Ходаківського.

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