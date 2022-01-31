На Дніпропетровщині судитимуть п’ятьох підозрюваних, які налагодили незаконний обіг наркотиків у місцях позбавлення волі. Про це йдеться на офіційній сторінці прокуратури області.

За повідомленням, у вересні 2020 року один з в’язнів Дніпровської виправної колонії створив злочинну організацію з метою отримання прибутку від незаконного обігу наркотичних засобів на території установи. До складу організації входили ще четверо осіб з числа засуджених та тих, хто перебуває на волі.

Учасники групи налагодили постачання наркотичної речовини «метадон», перекидаючи її через паркан на територію колонії. Фасували у сліп-пакети та збували в’язням, а отримані грошові кошти розподіляли між собою.

Обласна прокуратура Наркотична речовина

Під час проведення обшуків у виправній колонії та за місцем мешкання фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили: наркотичні засоби, загальна вартість яких за цінами «чорного ринку» сягає близько 350 тисяч гривень, обладнання для їхнього виготовлення, 20 тисяч гривень та 2000 доларів США, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, тощо.

До суду направлено обвинувальний акт щодо підозрюваних за ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

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