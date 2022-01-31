77 % навчальних закладів Полтавщини перейшли на дистанційне навчання

Від 31 січня у понад 370 навчальних закладах Полтавщини учні 5-11 класів навчаються дистанційно. Це 77 відсотків від загальної кількості шкіл у регіоні, розповіла спеціалістка відділу обласного департаменту освіти Ірина Вовк. Навчання онлайн у цих установах запровадили згідно із рекомендаціями регіональної комісії з питань ТЕБ і НС через збільшення кількості захворювань на коронавірус. аїлко, учениця полтавського ліцею №1

В 11-класниці Іванни Браїлко – урок англійської мови. Заняття відбувається онлайн, бо ліцей, у якому навчається дівчина, перевели на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих на коронавірус.

"За три роки дистанційного навчання – це вже стало рутиною. Усі звикли, в тому числі і я. Тому сказати, що складно… По-різному, дивлячись, який предмет, який учитель. Але в середньому, вже є баланс між наживо і дистанційно. Деякі уроки ми самі працюємо, без вчителя. А деякі нам треба підключатися, працювати разом", — говорить учениця полтавського ліцею №1 Іванна Браїлко.

фото: Суспільне Полтава Учениця на онлайн-уроці

Віддалено заняття організовують і у Божківському ліцеї, що у Новоселівській громаді. У класі перед комп’ютером та із підручником урок біології проводить Надія Васько.

"Труднощі, які зустрічаються, то, наприклад, не у всіх дітей вдома є Інтернет. І інколи з Інтернетом проблеми є, тому що зависає програма. Звісно, що матеріал краще сприймають діти, коли вони готуються тут з учителем. На перервах залишаються, після уроків підходять і ми пояснюємо", — каже учителька Божківського ліцею Надія Васько.

"В основному послуговуємося платформою "Zoom". Тут нам найзручніше показувати презентації, дивитися відео, спілкуватися з дітьми. Користуємося також такими платформами, як "Classroom". В основному, щоб задавати домашнє завдання", — розповідає учителька Божківського ліцею Галина Дейнека.

фото: Суспільне Полтава Учителька проводить онлайн-урок

У всіх трьох навчальних закладах Новоселівської громади відсьогодні учні 5-11 класів навчаються дистанційно, каже начальниця відділу освіти Тетяна Семітко.

"У першу чергу ми пішли на дистанційне навчання з метою попередження захворюваності на COVID-19. А також у нас збільшилась кількість хворих на ГРВІ серед діток. Ми в п’ятницю провели аналогію, що в нас орієнтовно в двох закладах по 50% старших діток захворіло, учнів саме 5-11 класів, а в одному вже до 25% дійшло", — каже начальниця відділу освіти Новоселівської сільської ради Тетяна Семітко.

фото: Суспільне Полтава Учителька проводить онлайн-урок

Перейти на дистанційне навчання школам області рекомендувала регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій через поширення захворюваності на COVID-19. Нині в області уроки онлайн для 5-11 класів організовують у понад 370 школах, розповіла Ірина Вовк.

"Загалом в області функціонує 525 закладів освіти комунальної форми власності. І відсоток закладів, які перебувають на дистанційному навчанні станом на 31 січня становить 77%. Незалежно від епідситуації, відвідування закладів здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти дозволяється", — повідомляє спеціалістка відділу обласного департаменту освіти Ірина Вовк.

За словами Ірини Вовк, дистанційно учні середніх та старших класів навчатимуться протягом двох тижнів. Уперше дистанційне навчання у закладах освіти країни через поширення COVID-19 запровадили у березні 2020-го року.