31 січня у Херсонському міському суді мали розглядати по суті справу колишнього міського голови Херсона Володимира Миколаєнка. Він не з’явився до судової зали - засідання перенесли.

За словами адвоката Юрія Жука, його підзахисний не з`явився на суд через стан здоров`я.

"Сьогодні зателефонував обвинувачений і повідомив, що в суботу робив 3 дозу вакцини від COVID-19. Сказав, що після отримання вакцини у нього піднялася температура, про що він надав відповідну довідку і тому він не може сьогодні прибути до зали суду", - каже адвокат.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон Адвокати Володимира Миколаєнка

У відповідь прокурор Олексій Кудь сказав, що Володимир Миколаєнко систематично не з`являється на судові засідання.

"Якщо ми детально проаналізуємо вимоги ККУ, які регламентують законні підстави для неявки до суду, то серед них немає вакцинації, поганого самопочуття та тому подібне. Тому сторона обвинувачення вважає, що це - умисна неявка, яка покликана затягнути судовий розгляд кримінального процесу", - говорить прокурор Херсонської обласної прокуратури.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон Прокурор Олексій Кудь

Суддя Олександр Зубов зобов`язав обвинуваченого колишнього міського голову Херсона на наступне засідання надати медичну довідку про причини неявки на судове засідання.

"У випадку не надання довідки застосувати до обвинуваченого привід, про що скласти ухвалу на виконання до органів поліції за місцем проживання", - розповів суддя.

Наступне судове засідання призначили на 21 лютого на 16 годину.

Що відомо

Колишнього Херсонського міського голову Володимира Миколаєнка обвинувачують у службовій недбалості через те, що він затвердив акт виконання робіт з упорядкування ліцензійної програми для центру адмінпослуг, яка не працює досі. Згідно з матеріалами справи, колишній голова завдав міському бюджету збитків на суму 250 тисяч гривень.

10 грудня 2021 року відбулось підготовче засідання у справі колишнього міського голови Херсона Володимира Миколаєнка.

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