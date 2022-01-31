Трьох громадян Сомалі затримали біля українсько-словацького кордону

Трьох іноземців затримали прикордонники Чопського загону на кордоні зі Словаччиною. Вони намагалися незаконно потрапити з України до Словаччини. Про це Суспільному повідомила речниця загону Олена Трачук.

За її словами, громадяни Сомалі прибули в Ужгород потягом. Прикордонники затримали їх на околиці обласного центру за 100 метрів від кордону.

"Іноземці мали при собі посвідки на тимчасове проживання в Україні. Вони прибули до нашої держави для навчання в одному з вишів. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення обставин справи їх притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону України", — розповіла Олена Трачук.

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