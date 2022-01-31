Справу про ДТП з вантажівкою і таксі на окружній у Харкові передали до суду

Справу про загибель трьох людей у таксі, серед яких трирічна дитина, передали до суду.

Обвинувальний акт щодо 49-річного водія вантажівки MAN передали до Московського райсуду Харкова, повідомили 31 січня в обласній прокуратурі.

Прокуратура Харківської області

За порушення правил дорожнього руху у стані наркотичного сп'яніння, що призвело до загибелі людей, 49-річному водію вантажівки загрожує до 12 років ув'язнення.

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