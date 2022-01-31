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Справу про ДТП з вантажівкою і таксі на окружній у Харкові передали до суду
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Справу про ДТП з вантажівкою і таксі на окружній у Харкові передали до суду

Юлія Давидова
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Справу про ДТП з вантажівкою і таксі на окружній у Харкові передали до суду Прокуратура Харківської області

Справу про загибель трьох людей у таксі, серед яких трирічна дитина, передали до суду.

Обвинувальний акт щодо 49-річного водія вантажівки MAN передали до Московського райсуду Харкова, повідомили 31 січня в обласній прокуратурі.

ДТП з вантажівкою та трьома загиблими у таксі: справу передали до суду ХарковаПрокуратура Харківської області

За порушення правил дорожнього руху у стані наркотичного сп'яніння, що призвело до загибелі людей, 49-річному водію вантажівки загрожує до 12 років ув'язнення.

Що відомо

  • Ввечері 25 листопада на окружній дорозі Харкова сталася аварія за участі вантажівки та легкових авто, серед яких було таксі. Вантажівка внаслідок ДТП впала на таксі, в якому їхали 49-річна жінка з 3-річною онукою, за кермом таксі був 49-річний чоловік. Усі троє загинули. Також внаслідок ДТП травмувалися п'ятеро людей, серед яких і водій вантажівки.
  • Біохімічна експертиза встановила, що на час аварії водій вантажівки перебував у стані наркотичного сп'яніння.
  • В службі таксі, водій якої загинув, заявили, що вимагатимуть компенсації від водія вантажівки.
  • 20 січня суд продовжив 49-річному водію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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