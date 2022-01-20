41-річному водію вантажівки MAN, підозрюваному в аварії із трьома загиблими на окружній дорозі 25 листопада 2021 року, продовжили термін дії запобіжного заходу.
Суд ухвалив рішення 20 січня, повідомив журналістам речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. За його словами, водія залишили під вартою до 26 лютого без права внесення застави.
За рішенням прокурора термін досудового розслідування продовжено до трьох місяців, уточнив Чубенко. За інформацією захисника підозрюваного Андрія Стеценка, у справі тривають експертизи. Підозрюваний не заперечував проти продовження терміну тримання під вартою, сказав Суспільному його адвокат.
"Позиція незмінна: визнаємо провину, проти задоволення клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу ми не виступали. Чекаємо завершення слідства та направлення справи до суду", — сказав Стеценко.
41-річного водія MAN, жителя Запорізької області, підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Суд взяв під варту водія 27 листопада.
Що відомо
- Ввечері 25 листопада на окружній дорозі Харкова сталася аварія за участі вантажівки та легкових авто, серед яких було таксі. Вантажівка внаслідок ДТП впала на таксі, в якому їхали 49-річна жінка з 3-річною онукою, за кермом таксі був 49-річний чоловік. Усі троє загинули. Також внаслідок ДТП травмувалися п'ятеро людей, серед яких і водій вантажівки.
- Біохімічна експертиза встановила, що на час аварії водій вантажівки перебував у стані наркотичного сп'яніння.
- Чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення: аварію розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп‘яніння, що спричинило смерть кількох потерпілих.
- В службі таксі, водій якої загинув, заявили, що вимагатимуть компенсації від водія вантажівки.