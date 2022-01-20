41-річному водію вантажівки MAN, підозрюваному в аварії із трьома загиблими на окружній дорозі 25 листопада 2021 року, продовжили термін дії запобіжного заходу.

Суд ухвалив рішення 20 січня, повідомив журналістам речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. За його словами, водія залишили під вартою до 26 лютого без права внесення застави.

За рішенням прокурора термін досудового розслідування продовжено до трьох місяців, уточнив Чубенко. За інформацією захисника підозрюваного Андрія Стеценка, у справі тривають експертизи. Підозрюваний не заперечував проти продовження терміну тримання під вартою, сказав Суспільному його адвокат.

"Позиція незмінна: визнаємо провину, проти задоволення клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу ми не виступали. Чекаємо завершення слідства та направлення справи до суду", — сказав Стеценко.

41-річного водія MAN, жителя Запорізької області, підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Суд взяв під варту водія 27 листопада.

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