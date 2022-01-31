"Він відчував себе прозаїком, а в душі був поет": У Сумах згадували Юрія Царика

31 січня - день народження Юрія Царика. Сумський дисидент, письменник, лауреат обласної літературної премії імені Хвильового, він понад 20 років працював на Сумській обласній телерадіокомпанії. Юрій Царик помер у 2014 році. У 2022-му йому б виповнилося 83 роки.

Твори Юрія Царика – це намагання осмислити і зрозуміти життя у різних його проявах. Він автор 8 збірок, до першої увійшли гумористичні твори, потім були оповідання, повісті, притчі, новели, остання, посмертна збірка – це вірші.

"Він відчував себе, мабуть, прозаїком, але в душі він був все-таки поет, тому що все краще, що ним створено – воно поетичне, цікаве, і з точки зору поезії має можливості існувати в цьому світі дуже довго", - говорить про Царика поет Юрій Назаренко.

Юрій Царик народився на Чернігівщині, закінчив філфак Сумського педінституту, працював вчителем, у 60-х роках рік провів за ґратами, куди потрапив на хвилі боротьби з дисидентами. Працював кореспондентом конотопській в газеті, потім – на обласному радіо та телебаченні.

Журналістка Тетяна Литвяк працювала з Юрієм Цариком понад 20 років. Він спочатку працював у Конотопі, у міськрайонній газеті, потім працював на радіо, згадує Тетяна.

"Вів цікаві аналітичні і хвилюючі програми, переважно на сільськогосподарську тематику, а потім він десь наприкінці 80-х років перейшов працювати на телебачення. Передачі вів переважно він серйозні, аналітичні, і в кожній передачі була родзинка. Він міг відчувати телевізійну аудиторію і водночас свого співрозмовника тримати в полі зору, ставити питання, які б хвилювали не тільки кореспондента, а і телеглядачів", - розповідає вона.

Юрій Миколайович писав, що для нього як для письменника важливіше за популярність і відомість - не зраджувати себе, а залишатися чесним. "Я вважаю, що людське життя складається не з років, місяців, хвилин і секунд, а з того, чим ми заповнюємо ці роки і місяці", - говорив він.

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