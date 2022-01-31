"Мальтійці" з Івано-Франківська привезли на Луганщину польову кухню

Учасники Мальтійської служби допомоги Івано-Франківська привезли на Луганщину польову кухню з усім необхідним обладнанням. Таку ініціативу вони проводять уже всьоме.

Про це кореспондентці Суспільного розповів керівник Служби у Франківську Роман Яручик.

У місті Рубіжне Луганської області волонтери створили окремий осередок, де тепер працюватиме польова кухня, розповідає очільник організації. З його слів, у 2021 році в Івано-Франківську 20 людей із Рубіжного пройшли спеціальне навчання щодо роботи на польовій кухні.

"Ми намагаємося вибудувати осередки, в яких працюватимуть місцеві волонтери. Наші волонтери звідси поїдуть туди, якщо буде нагальна потреба, — говорить Роман Яручик. — Зараз зростає небезпека біженців, небезпека серед цивільного населення та військових. Тому днями волонтери у Рубіжному отримали кухню з обладнанням".

Фото: Facebook/Мальтійська служба допомоги Польову кухню доставили у місто Рубіжне

Ця польова кухня залишиться у волонтерському осередку назавжди, сказав Роман Яручик.

"Це — не така кухня, де щодня готуватимуть 20-30 порцій. Вона розрахована на потужну роботу — від 300 до 1 000 порцій, — каже Яручик. — Польові кухні зібрали наші партнери по всій Європі. Зараз увага усього світу прикута до подій в Україні. Люди запитують, телефонують, пишуть та цікавляться, чим можна допомогти. У нас — німецькі польові кухні, які там вже не дуже використовуються. Протягом останніх років ми їх збираємо і возимо сюди. Так розгортаємо цілу лінію та куточки з польовими кухнями".

На початку лютого волонтери польової кухні у Рубіжному випробують свої сили, каже Роман Яручик. Вони спробують приготувати кілька сотень порцій їжі для нужденних та людей, які живуть у "сірій" зоні.

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