Найнижчі темпи вакцинації від коронавірусу мають п'ять об'єднаних територіальних громад області.

Про це на нараді 31 січня сказав директор Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"На сьогодні маємо "аутсайдерів" — це п'ять ОТГ. Хотілося би почути детальні звіти, чому такі результати. Це у нас Ізюмський район, Барвінківська міська територіальна громада, Лозівський район, Лозівська міська територіальна громада, Харківський район — це Солоницівська селищна територіальна громада і два у Куп'янському — це Кіндрашівська та Петропавлівська територіальна громади", — сказав Хаустов.

У Солоницівський громаді повністю щеплені 49,6%, розповів селищний голова Андрій Литвинов.

"Зараз йде робота по вакцинації. І зі старостами ми працюємо, і з головами ветеранських організацій, аж до того, щоб виїжджати й вакцинувати тих людей 65+, які хочуть отримати дозу вакцинації, щоб вони не стояли у черзі й не чекали", — сказав Литвинов.

У Харківській області 53% дорослих вакциновані принаймні однією дозою від COVID, 49% — двома дозами. Додаткову дозу отримали 1314 людей, бустерну — 18 475 людей.

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