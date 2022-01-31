Знайдені рештки тварин у Полтаві: поліція розпочала кримінальне провадження

У поліції розпочали кримінальне провадження після повідомлення про виявлені рештки тварин у Полтаві. Їх 30 січня знайшли місцеві жителі, розповів Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Того, хто це зробив, поки не розшукали.

"Шкіри, голови, лапи лежали собачі. Їх там було два-три десятка, це точно. Собаки тягали туди-сюди. Видовище не для слабкодухих", – каже полтавка Тетяна Горжій.

Тетяна Горжій розповідає про рештки тварин, які місцеві жителі виявили 30 січня біля цвинтаря у полтавському мікрорайоні Крутий Берег.

За попередніми висновками ветеринара, це рештки великої рогатої худоби, а не собак, звернення щодо яких надходило від місцевих жителів, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

"30 січня близько 14-ї години надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на вулиці Патріотичній, неподалік від кладовища, були виявлені рештки тварин", – говорить Василь Зуб.

фото: Суспільне Полтава Місце, де знайшли рештки тварин

Про знахідку із соцмереж дізналася Тетяна Нікіфорова.

"Я навіть не можу уявити, хто це може тут (зробити – ред.). Або привіз хтось чужий і висипав, викинув сюди. Або я не знаю. Зробили так вночі, щоб ніхто не бачив. Це страхіття", – розповідає полтавка Тетяна Нікіфорова.

фото: Суспільне Полтава Місце, де знайшли рештки тварин

Того, хто це зробив, нині розшукують. Щодо події поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Жорстоке поводження з тваринами", розповів Василь Зуб.

"За частиною третьою статті 299 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років із конфіскацією тварини", – каже речник Полтавського райуправління поліції.

Питання щодо закриття кримінального провадження вирішуватиме слідчий.

Від початку року це перший випадок жорстокого поводження із тваринами на Полтавщині. Торік таких було два, розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.